Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

10.01.2021 14:47
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2021 yılında üretimin devamı, yeni dünya düzenine uyum sürecinin aynı hızla sürdürülmesi ve hükümetin, devletin üreticiyi destekleyen yapısal reformlarıyla Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2021 yılında üretimin devamı, yeni dünya düzenine uyum sürecinin aynı hızla sürdürülmesi ve hükümetin, devletin üreticiyi destekleyen yapısal reformlarıyla Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık rakamı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçen yılki ihracatının 169,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Engin, 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen yakalanan ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu vurguladı.

Engin, Türk ihracatçı ve üreticilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla oluşan yeni dünya düzenine hızlı adapte olmasının bu başarıdaki etkisine değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2020 yılına hızlı bir büyüme hedefiyle başladı fakat dünyayı etkisi altına alan pandemiyle tüm dünya ekonomilerinde gidişat ve hedefler değişti. Hükümet ve devlet üreticiye ve çalışana destek vermek amacıyla art arda paketler açıkladı. Tüm bu gelişmeler ve olumsuzlukların yanında sanayi üretim endeksinin yükselmesi, sanayicinin üretimden vazgeçmediğini gösterdi. 2020 yılının eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı. Aynı zamanda aylık bazda 2020 yılının en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 2020 yılı ihracatımız 169,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar ihracatçı ve sanayi olarak hepimizi sevindirdi."

Pınar Taşdelen Engin, yıllık ithalat rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Aralık ayında ithalat yüzde 11,7 artışla 22,4 milyar dolar, 2020 yılında ise yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar oldu. Yıllık olarak baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılında yüzde 77,3. Bu rakamlar da bize gösteriyor ki önceliğimiz yerli üretim olmalı. Yerli üretime ağırlık vermemizin yanında pandemiyle tüm dünyada yeniden şekillenen tüketici alışkanlıklarını ve üretim trendlerini takip etmek artık elzem oldu. Son yıllarda teknolojinin gelişimindeki hız dünyada sınırları ortadan kaldırdı ve dünyanın her noktasındaki pazarlara ulaşım kolaylaştı. Pandemiyle iş yaşamımızdaki dijitalleşme bu süreci daha da hızlandırdı. Artık iş toplantılarımızı, anlaşmalarımız ve hatta ürünlerimizi sergilediğimiz fuarlarımızı sanal ortamda yapabiliyoruz. Bizler de UTİB üyeleri olarak bu sürece hızlıca uyum sağlamaya çalıştık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Engin, yeni süreçte dünyanın beklentilerine ve ihtiyaçlara uygun kaliteli ve nitelikli ürünler üretmenin, Türkiye'yi öne çıkaracağı görüşünü aktardı.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının olmazsa olmaz duruma geldiğini ifade eden Engin, "Önümüzdeki yeni süreçte de inovatif fikir ve yatırımların desteklenmesiyle Türkiye, farkını ortaya koyup hızla bir yükselişe geçebilir. Bu süreçte gerçekleştirilen bu ihracat rakamı da Türk üreticisinde ve sanayisinde bu potansiyelin olduğunu gösterdi. 2021 yılında da üretimin devamı, yeni dünya düzenine uyum sürecinin aynı hızla sürdürülmesi ve hükümetin, devletin üreticiyi destekleyen yapısal reformlarıyla Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Engin, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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