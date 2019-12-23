UTİB/Engin: 2020 yılında 1 milyar 650 milyon dolar ihracat hedefliyoruz

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2020 yılında 1 milyar 650 milyon dolar değerinde ihracat hedeflendiğini söyledi.

Engin, 2019'da sektör ihracatındaki seyrin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"UTİB olarak 2019 yılı sonunda yaklaşık olarak 1.2 milyar dolar toplam ihracat gerçekleştirmiş olacağız. 2020 yılında birlik olarak 1 milyar 650 milyon dolar ihracat hedefliyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri 'nin 13.1 milyar dolar tekstil ithalatı ve 18.7 milyar dolar ihracat ile tekstil sektöründe dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı ve en büyük üçüncü ithalatçısı olan çok önemli bir ülke. UTİB'in ABD'ye ihracatı 2019 sonunda yaklaşık 75 milyon dolar olacak. Diğer yandan Türkiye 'nin ABD'ye tekstil ihracatı da yaklaşık 335 milyon dolar olacak. UTİB olarak ABD'ye 2019 yılında kilogramı ortalama 10 dolar değerinden tekstil ürünleri ihraç ettik.

"Türkiye'nin ABD ile karşılıklı olarak tekstil ve hazır giyim dış ticaret toplamı ve buna ilaveten ABD'li şirketlerin üretim yaptıkları çok sayıda ülke ile ticaretimiz her geçen yıl artış göstermekte. ABD ve Türkiye bu sektörde birbiri için önemli ülkeler olduğunu gitgide daha iyi anlıyor. Ayrıca 2017 yılından itibaren ivmesini artıran ABD ve Çin arasındaki karşılıklı ticari yaptırımlar ve vergilendirmeler sonucunda Türkiye için hızla değerlendirmemiz gereken bir fırsatlar dönemi ortaya çıktı. Biz bu bağlamda karşılıklı ticaret ve işbirliği imkanlarını geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılında yine New York Portland gibi önemli merkezlerde uluslararası fuarlarda milli katılım ve info-stand faaliyetlerimiz devam edecek.

"Bir başka önemli pazarımız Rusya. Türkiye'nin Rusya'ya tekstil ihracatı 2011-13 yıllarında yıllık 1 milyar doların üzerindeydi. 2016 yılında bu rakam 57 milyon dolara kadar düşmüştü. Son yıllardaki artış eğilimi ile 2019 yılı sonunda Türkiye Rusya'ya yaklaşık 275 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş olacak. Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) bölgesine yapılan ihracatta pozitif eğilim devam ediyor. Hedefimiz bu bölgeye ihracatımızı ikiye katlamak.

"Çin başta olmak üzere Asya kıtasındaki gelişmeleri dikkatle takip etmemiz ve değerlendirmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Son dönemde Bangladeş Kamboçya , Endonezya, Vietnam ve benzeri birçok bölgeye Türkiye'den yapılan tekstil ihracatımız artış gösteriyor.

"Afrika kıtasını da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. UTİB olarak 2019 yılında Afrika Kıtası en fazla ihracat yaptığımız ikinci kıta oldu. Afrika'ya 162 milyon doların üzerinde ihracatla yılı tamamlıyoruz. Afrika'da Fas Tunus Mısır ülkeleri bizden en fazla tekstil alan ülkeler." (Fotoğraflı)