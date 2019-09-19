UTİB genç tasarımcıların eğitimine ışık tutuyor
35 dakika önce
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin 2011 yılından bu yana düzenlediği Ev tekstili tasarım yarışmasında finalist olan genç tasarımcı Bartu Başoğlu, ödül olarak kazandığı modanın merkezi Milano'da eğitim görmek için İtalya'ya gidecek.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin 2011 yılından bu yana düzenlediği Ev tekstili tasarım yarışmasında finalist olan genç tasarımcı Bartu Başoğlu, ödül olarak kazandığı modanın merkezi Milano'da eğitim görmek için İtalya'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15
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