Son Dakika Haberleri: UTİB genç tasarımcıların eğitimine ışık tutuyor
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UTİB genç tasarımcıların eğitimine ışık tutuyor

35 dakika önce

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin 2011 yılından bu yana düzenlediği Ev tekstili tasarım yarışmasında finalist olan genç tasarımcı Bartu Başoğlu, ödül olarak kazandığı modanın merkezi Milano'da eğitim görmek için İtalya'ya gidecek.

UTİB genç tasarımcıların eğitimine ışık tutuyor, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin 2011 yılından bu yana düzenlediği Ev tekstili tasarım yarışmasında finalist olan genç tasarımcı Bartu Başoğlu, ödül olarak kazandığı modanın merkezi Milano'da eğitim görmek için İtalya'ya gidecek.

Milano, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15 
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