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UTİB'ten New York çıkarması - Son Dakika

UTİB'ten New York çıkarması

27.07.2021 12:25
UTİB'ten New York çıkarması, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD'ye çifte çıkarma yaptı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD'ye çifte çıkarma yaptı. 20-21 Temmuz 2021 tarihleri arasında, İTHİB iş birliği ile New York'ta düzenlenen Premiere Vision New York fuarına 14 firma ile katılan UTİB, 20-22 Temmuz tarihleri arasında yine New York'da yapılan "Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı"na da 24 firma ile iştirak etti.

Premiere Vision New York fuarına münferit katılan 4 firmanın haricinde, iki fuarda Türkiye'den önde gelen 42 firma, ürünlerini New York'ta tanıttı. Pandemi öncesinde yurt dışı fuarlara en fazla iştirak eden birlik olan UTİB, pandemi sürecinde ağırlık verdiği dijital etkinliklerle de Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda boy göstermesini sağlamayı sürdürdü.

Kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerinin sergilendiği Premiere Vision New York'un yılda iki kez düzenlendiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Temmuz ayında 41'incisi düzenlenen fuarda; 14'ü UTİB'in milli katılım organizasyonu, 4'ü de bireysel olmak üzere toplam 18 firma ile yer aldık. ABD Türk Tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatımızı artırıyoruz. Dünyanın önemli alıcılarının da yakından takip etmesi ABD fuarlarının bizim için önemini daha da artırdı" dedi.

New York'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde düzenlenen Texworld New York fuarının bu kez dijital ortamda gerçekleştirildiğini belirten UTİB Başkanı Engin, "UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını dijital ortama göre organize ettik. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren toplam 24 firmamız bu fuarda ürünlerini sergilediler. 12 firmamız fuarın dijital bölümünde yer alırken, hibrit versiyonuna ise yine 12 Türk firması katıldı. Bu yıl pandemi sebebiyle ilk kez denenen yöntemle 11 ülkeden, 200'e yakın firma fuarda yer aldı. Dünyanın önemli alıcılarının takip ettiği her iki fuardan firmalarımızın ciddi geri dönüşler aldı. Bu fuarın artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz" dedi.

Giyimlik kumaş, hazır giyim ve ev Tekstili ürünleri başlığı altında 200'e yakın firmanın yer aldığı fuarı 4 binin üzerinde ziyaretçi takip etti. Starrett Lehigh'da düzenlenen fuarda bu yıl firmalar stand açmadı. Ancak, firmaların dijital ortamda veya hibrit olmak üzere iki farklı yöntemle ürünlerinin sergiledikleri fuar ziyaretçilere açık yapıldı. Fuara dijital ortamda katılan firmalar online olarak ürünlerini sergilerken, alıcılarla yine dijital ortamda ikili görüşmeler yapabildiler. Fuara hibrit ortamda katılan firmaların gönderdikleri numuneler fuar organizatörleri tarafından oluşturulan sergi alanlarında sergilenirken, firmalar yine fuar organizatörünün sağladığı alt yapı ile alıcılarla online ortamda görüşmeler yaptı. - BURSA

UTİB'ten New York çıkarması
UTİB'ten New York çıkarması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi UTİB'ten New York çıkarması - Son Dakika Ekonomi


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