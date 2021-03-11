UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener: "Lojistik sektörü zorlu bir savaştan başarıyla çıktı" - Son Dakika

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener: "Lojistik sektörü zorlu bir savaştan başarıyla çıktı"

11.03.2021 13:53
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener:

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, lojistik sektörünün geçen yıl zorlu bir savaştan başarıyla çıktığını belirterek, "Küresel bir salgını hiç kimse öngöremezdi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, lojistik sektörünün geçen yıl zorlu bir savaştan başarıyla çıktığını belirterek, "Küresel bir salgını hiç kimse öngöremezdi. 'En kötü senaryoyu çizelim' dense dahi tüm sınırların kapatılacağını öngöremezdik. Türk lojistik sektörü olarak çok kısa süre içerisinde toparlandık ve gücümüzü gösterdik." dedi.

"UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020" araştırmasının sonuçları, İstanbul'da düzenlenen çevrim içi toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener, Türk lojistik sektörünün başarılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, "Lojistik sektörü 2020 yılında zorlu bir savaştan başarıyla çıktı. Küresel bir salgını hiç kimse öngöremezdi. 'En kötü senaryoyu çizelim' dense dahi tüm sınırların kapatılacağını öngöremezdik. Bunu bile gördük. Tedarik zincirinin bir anda durma noktasına geleceğini hesaplama şansımız yoktu. Böyle bir durumda bile Türk lojistik sektörü olarak çok kısa süre içerisinde toparlandık ve gücümüzü gösterdik." ifadelerini kullandı.

Arka arkaya gelen birçok engele rağmen gerekli önlemleri aldıklarına işaret eden Eldener, "Yollar kapandı, alternatif yollar bulduk. Şoförlerimiz karantinada kaldı, soluğu hemen Ankara'da aldık, konuyu çözmek için uğraştık ve başardık. Üyelerimize ve sektördeki oyunculara destek vermek için UTİKAD'ın internet sayfasında bir Kovid-19 bölümü açtık. Tüm dünyadaki salgın ve lojistik gelişmeleri buradan aktardık ki dünyadaki tek örnekti. Piyasa tarafından da bu sayfa çok övgü aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörle bir araya gelmek için çeşitli webinarlar düzenlediklerini anımsatan Eldener, "Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve dijitalleşme konularına ilişkin webinarlar düzenledik. Eğitimler konusunda uzman isimleri online ortamda üyelerimizle bir araya getirdik. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan sektörün tüm paydaşlarına ulaşmaya çalıştık. Gençlerle buluştuğumuz bir sohbet serisini de hazırladık. Onların beklentilerini gelecek planlarımız arasına aldık." diye konuştu.

2020'nin son ayında Mobil UTİKAD'ı hayata geçirme kararı aldıklarını bildiren Eldener, "Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Yeni yılda bir mobil uygulamamız olacak. Derneğimizin hizmetlerine telefondaki bir uygulama üzerinden de ulaşılması imkanı olacak. Bu konuda da çok hızlı şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanılması konusunda sektörün gaza basması gerektiğini belirten Eldener, dijitalleşme konusunda hiçbir fikre "hayır" demeyen bir dernek olduklarını, sektörün bu tarafa doğru gittiğini söyledi.

"Lojistik sektörü 2021'den umutlu"

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tuna da sektördeki lojistik eğilimler ve beklentileri konu alan "UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Tuna, rapora göre 2020 yılının lojistik sektörü için iyi geçtiğini, sektörün 2021'den de umutlu olduğunu, pandemi süreci, kısıtlamalar ve zorluklara rağmen sektörün bu durumdan faydalanabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aslında 2020, lojistik sektörü için iyi geçti ama bazı detaylara bakıldığında kimileri için kötü geçtiğini görebiliriz. Örneğin, e-ticaret ve perakende konusuna odaklanan, bu alanda çalışanlar için iyi geçti, rakamlar bunu gösteriyor. Fakat deniz yolu, hava yolu ve özellikle kara yolu taşımacılığında kötü etkilenen alanlarda çalışanlar için durum farklı olabiliyor. Bazı bölgelerde firmalar için sonuçlar kötü olabilirken, diğer bölgelerde durumun değişik olduğu görülebilir. Çalışma kapsamında tüm detaylar mevcut."

Toplantıda, lojistik sektörünü etkileyen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yaratacağı değişiklikler, salgının transit geçişlere olan etkisi ve ülkeler arası sorunların taşımacılığa olan etkileri de UTİKAD üyesi sektör temsilcileri tarafından ele alındı.

İstanbul, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener: 'Lojistik sektörü zorlu bir savaştan başarıyla çıktı' - Son Dakika Ekonomi


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