Utku Çakırözer: 11 Büyükşehir Belediyesinin Kur Farkı Nedeniyle 2022 Bütçelerine Binen Ek Maliyet 30 Milyar Lira

CHP'nin, belediyelerin kur farkı nedeniyle ortaya çıkan kaybının Hazine'den karşılanması için verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "11 büyükşehir belediyesinin kur farkı nedeniyle 2022 yılı bütçelerine binen ek maliyet 30 milyar lira. Bunun sorumlusu kim? Elbette belediye başkanlarımız değil, ülkeyi beceriksiz, liyakatsiz ellerde krizden krize sürükleyen saray iktidarıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, belediyelerin kur farkı nedeniyle ortaya çıkan kaybının Hazine'den karşılanması için verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Utku Çakırözer, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İŞSİZLİK, YOKSULLUK, HAYAT PAHALILIĞI ARTIK DAYANMASI İMKANSIZ BOYUTLARDA. 84 MİLYON YANIYOR"

"İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı artık dayanması imkansız boyutlarda. 84 milyon yanıyor. Bu ekonomik buhran karşısında iktidar büyük bir duyarsızlık içerisinde. Önceliği beşli çete, önceliği rantiyeciler. Bu olumsuz koşullarda yurttaşlarımız, çağrı için yüzünü belediyelere çevirmiş durumda. Ancak belediyeler büyük bir sıkıntıda. Kur artışları ve enflasyon karşısında hepsi zorlanıyor. Örnekler vereyim; Edirne'de, belediyemizin yıllık mazot kullanımı 700 bin litre. Recep Gürkan diyor ki '2021 yılı karşılığı 5 milyon liraydı, şimdi 18 milyon lira. Asfalt için bitüm alıyorum, tonu bin 100 liraydı, bugün 10 bin lira.'

"ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NİN ELEKTRİK BORCU 11 AYDA YÜZDE 296 ARTMIŞ"

Ardahan; Başkan Faruk Demir diyor ki 'Elimizi kolumuzu akaryakıt ile elektrik ile bağlıyorlar'. İşler o noktaya gelmiş ki yeni açtığı atık su tesisini sırf elektrik faturası nedeniyle bakanlığa devretmeyi düşünüyor. Fiyatlardaki belirsizlikler yüzünden belediye ihalelerine giren yok, girse de maliyetin çok üstünde fiyat veriliyor. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyemiz, Yenikent mahallemize kültür merkezi ve kapalı pazar yapacak. Hesap yapıldı, 50 milyon lira bütçe ayrıldı ama bu bütçe bugün itibariyle 150 milyon liraya çıkmış durumda. Belediyenin elektrik borcu 11 ayda yüzde 296 artmış. Büyükşehirlerde ise dert aynı, rakamlar çok daha büyük.

"GEÇEN YILIN İLK BEŞ AYINA GÖRE DOĞAL GAZ GİDERLERİMİZ YÜZDE 333, AKARYAKIT GİDERLERİMİZ YÜZDE 283 ARTMIŞ"

Bizim Eskişehir'de 23 yıldır hemşerilerimize daha nitelikli, daha ucuz hizmet için her bir kuruşun hesabını yapan Yılmaz Büyükerşen Hoca'mız kaygılanmasın da ne yapsın? Bir yıl önce 487 milyon lira olan dış borcumuz, arada 187 milyon liralı ödeme yapılmasına rağmen 583 milyon liraya çıkmış. Geçen yılın ilk beş ayına göre, doğal gaz giderlerimiz yüzde 333, akaryakıt giderlerimiz yüzde 283 artmış. Tramvayların elektrik gideri geçen yıla göre yüzde 351 artmış, su ve kanalizasyon idaremizin bütçesinde elektrik faturaları dörtte bir bütçeyi alıyor.

"11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KUR FARKI NEDENİYLE 2022 BÜTÇELERİNE BİNEN EK MALİYET 30 MİLYAR LİRA"

Ankara'da Mansur Yavaş, kredi ile otobüs aldı. 623 milyon liralık borcu bugün 1 milyar 170 milyona çıktı. 545 bin lira kur farkı sırtına yüklenmiş durumda. Hatay'da HATSU'nun kanalizasyon altyapısı için kullandığı borunun fiyatı bile beş ayda yüzde 80 arttı. İşte İzmir; Başkan Tunç Soyer diyor ki 'Kurdaki her bir kuruşluk artış, İzmir Büyükşehir Belediyemizin borcunu 7 milyon lira artırıyor'. ve İstanbul; Ekrem Başkan, İstanbul'da 2 milyar euro dış borç devraldı. Kur 6 lirayken 12 milyar lira ediyordu, şimdi kur 17 lira, sadece devralınan borç 35 milyar liraya çıktı. Kur farkından İstanbul bütçesine 23 milyar lira yük bindi. Bakıyorsunuz, Sayın İmamoğlu, İstanbul için 18 milyar liralık yatırım bütçesi hazırlamış; metrosu, parkı, altyapısı vesaire… Hatta İstanbul'da, tamamen kur artışı nedeniyle borçlanma kapasitesi heba olmuş durumda. Şimdi o yatırım bütçesi, hatta yüzde 25 fazlasıyla bir anda buharlaşmış oldu, yok oldu. Yazık değil mi?

11 büyükşehir belediyesinin kur farkı nedeniyle 2022 yılı bütçelerine binen ek maliyet 30 milyar lira. Evet, yanlış duymadınız 30 milyar. Bunun sorumlusu kim? Elbette belediye başkanlarımız değil, ülkeyi beceriksiz, liyakatsiz ellerde krizden krize sürükleyen saray iktidarıdır. Başka hangi ülkede böyle yüksek kur, böyle yüksek enflasyon var? 2019 Haziran'dan 2022 Haziran'ına kadar elektrik yüzde 295, motorin yüzde 356 artmış. Peki tüm bunlara karşılık belediyelerin gelirlerinde artış olmuş mu? Olmuş ama sadece yüzde 36; öz gelirleri azalıyor.

"HATTA İSTANBUL'DA BORÇLANMA KAPASİTESİ HEBA OLMUŞ DURUMDA"

Eskişehir'de, metropol ilçe Tepebaşı Belediyemizde emlak vergisi ödeyenlerin oranı yüzde 60'lara kadar geriledi. İller Bankası'ndan Tepebaşı'na bu ay gelen ödenek 14 milyon lira, ama sadece personel maaş ödemesi 15 milyon lira. Bütçenin yüzde 60'ı ilk dört ayda bitmiş durumda. Belediyelerin borçlanma hakları ve limitleri var ama İller Bankası da kamu bankaları da borç vermiyor. Hatta İstanbul'da borçlanma kapasitesi heba olmuş durumda. Saray iktidarı ise kendi belediyelerine sağladıkları gelir olanaklarını, yardımları, hibeleri, Millet İttifakı belediyelerine tanımamakta.

"11 BÜYÜKŞEHİR, 10 İL, 177 İLÇE VE 50 BELDEDE TOPLAM 248 CHP'Lİ BELEDİYE 4 MİLYON 800 BİN HANEYE TOPLAM 12,5 MİLYAR LİRA TUTARINDA SOSYAL YARDIMDA BULUNDU"

Tüm bu zorluklara rağmen 11 büyükşehir, 10 il, 177 ilçe ve 50 beldede toplam 248 CHP'li belediye, 4 milyon 800 bin haneye gıda, ulaşım, barınma, eğitim gibi pek çok kalemde toplam 12,5 milyar lira tutarında sosyal yardımda bulundu. Enflasyonda, kurda yaşanan artışların getirdiği yük olmasa belediyeler vatandaşlara daha fazla ve daha ucuz hizmet verecek. Kur artışı ve enerji giderleri ellerini, kollarını bağlıyor. Bu tek adam yönetimi, kendi sebep olduğu, kendi yarattığı ekonomik krizlerin mali yükünü belediyelerimize yıkamaz. O nedenle bu kanun teklifinde verdiğimiz gibi, belediyelerimizin özellikle metro, tramvay gibi altyapı yatırımlarının kur artışı kaynaklı maliyetlerine Hazine destek olmalıdır.

"EĞER TÜM BUNLAR HAYATA GEÇERSE SADECE CHP'Lİ BELEDİYELERİMİZ DEĞİL, TÜM BELEDİYELERİMİZİN ÜZERİNDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKACAKTIR"

Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'un 10 maddelik kanun teklifinde sıraladığı gibi, belediyelerin toplu taşımada kullandığı akaryakıta ÖTV, KDV istisnası getirilmeli; konaklama vergileri merkezi yönetim yerine belediyeler tarafından toplanmalı; belediyelerin genel bütçeden aldığı pay yüzde 50 artırılmalı ve belediyelerin toplu taşıma ve su, kanalizasyon hizmetlerinde kullandıkları elektriğin tarifesi ucuzlatılmalıdır. Eğer tüm bunlar hayata geçerse sadece CHP'li belediyelerimiz değil, AKP'li, MHP'li, İYİ Partili, HDP'li tüm belediyelerimizin üzerinden büyük bir yük kalkacaktır. Eğer yapmazsanız da kimse merak etmesin, çok az kaldı, yakında hepsini biz yapacağız. 84 milyonun huzur ve refah içinde yaşayacağı bir ülke için, geliyor gelmekte olan diyor."

CHP'nin verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.