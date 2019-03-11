Utku Gümrükçü: Çiğli'de İklim Değişikliği İle Mücadele Edeceğiz

Konferansa katılarak proje hakkında bilgi alan Gümrükçü: "Sıfır Karbon prensibiyle belediyecilik yapacağız. Bu projede kapsamında belirlenen "İzmir Eylem Planı"na uygun bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele edeceğiz.İklim değişikliğiyle mücadele için, ilk adım olarak Çiğli Belediyesi'nin sera gazı emisyonu profilini belirleyeceğiz, karbon ayak izini ölçerek yöneteceğiz. Bir yandan karbon emisyonlarını azaltım için çalışmalar yaparken bir yanda da iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için, riskleri ve faydaları tespit edeceğiz."Çiğli İklim Değişikliğinin Etkilerine Azaltım ve Uyum için Yerel Bilgi Sistemi"ni kuracağız. Doğal afetlerin etkilerini azaltmak için yeşil altyapıyı geliştireceğiz." dedi. Çiğli'nin hem sanayi hem de doğal yaşamın bir arada olduğunu vurgulayan Gümrükçü "Bu süreçlerde tüm paydaşları bir araya getirerek çözümün bir parçası haline getirmeliyiz" diye konuştu.

PROJE 18 AY SÜRDÜ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı çerçevesinde desteklenen proje ile İzmir ve çevresi için iklim değişikliği projeksiyonlarını, iklim değişikliğinin kente etkisini, yeşil altyapı sisteminin ve ekosistem hizmetlerinin hesaplanması ve haritalanmasını, iklim değişikliğine uyumlu bir kent olabilmesi için gereken çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar 7- 8 Mart tarihlerinde İzmir Sanat Merkezinde kamuoyuna sunuldu.