Son Dakika Haberleri: Utku Gümrükçü: Tüm Şehitlerimize Minnettarız

Utku Gümrükçü: Tüm Şehitlerimize Minnettarız

2 saat önce

Millet İttifakı'nın Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir ileti yayımladı.

Utku Gümrükçü: Tüm Şehitlerimize Minnettarız, System.String[]

Gümrükçü: "Milletimizin onurlu direnişinin en büyük örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferinin 104. Yılında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Gümrükçü, 18 Mart 1915'te kazanılan deniz zaferiyle, Çanakkale'yi denizden geçmeyi planlayan emperyalist güçlerin hüsrana uğradığını, bu zaferin millete büyük güç ve moral vererek milletin direniş gücünü artırdığını vurguladı. Utku Gümrükçü: " Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük askeri dehası ve kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir milletin yazgısını ve tarihin akışını değiştiren destansı zafer haline gelen Çanakkale Muhabereleri dünya savaş tarihinde Türk Askerinin kahramanlığı olarak anılmaktadır. O günleri anlatan kitapları okuduğumuz, yaşanılan tanıklıkları dinlediğimizde nasıl bir yokluk içerisinde askerlerimizin mücadele ettiklerini yüreklerimizin derinliklerinde hissediyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi, bağımsızlığı ve vatanı için kahramanca mücadele eden milletimizin onurlu direnişini gösteren tarihimizin en önemli zaferidir. Bizlere düşen görev atalarımızdan aldığımız bu mirası korumak ve milli bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır" dedi.

Gümrükçü: "Türk Milleti'nin Kahramanlık Destanı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün kazanılmasında, korunmasında şehadet mertebesine ulaşan, başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha saygı, rahmet ve gönül borcuyla anıyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:37 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Güncel
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