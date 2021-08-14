Üye Girişi
Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım - Son Dakika

Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım

14.08.2021 08:15
Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım, System.String[]

Görsel iletişim tasarımı alanında Avrupa'nın en iyilerinin seçildiği Avrupa Tasarım Ödülleri 2021'de (European Design Awards 2021) yılın ödülleri sahiplerini buldu.

Görsel iletişim tasarımı alanında Avrupa'nın en iyilerinin seçildiği Avrupa Tasarım Ödülleri 2021'de (European Design Awards 2021) yılın ödülleri sahiplerini buldu. 26 ülkeden başvuruların değerlendirildiği organizasyonda bu yıl, Türkiye'ye iki ödül birden geldi. Utku Lomlu ve tasarım ajansı LOM Creative Studio, Lomlu'nun Can Yayınları için tasarladığı 'Klasik Kadınlar' serisiyle büyük ödül olan 'Best of Show'un ve 'Yayın Tasarım' kategorisinde 'EdAwards Gold' ödülünün sahibi oldu.

GÜÇLÜ BİR HİKAYESİ VAR

Bu, Lomlu'nun ilk başarısı değil. Bugüne kadar 'Albert Camus- Bütün Oyunları' serisi, Jean Paul Sartre, Gabriel Garcia Marquez, Latife Tekin gibi yazarların serileriyle Kafka'nın 'Dönüşüm'ü, George Orwell'in '1984'ü gibi kitapların kapak tasarımıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli ödüllere layık görüldü Lomlu. Türkiye'de kitap kapağı denince akla gelen ilk isimlerden biri o...

Utku Lomlu 'Klasik Kadınlar' serisi kapaklarının yarışan diğer tasarımlardan farkını şu sözlerle anlatıyor: "Serinin bütün kategorilerdeki tasarımlar arasından sıyrılarak Avrupa'nın en iyisi seçilmesinin ardında bence tasarımın güçlü bir hikayeye sahip olması yatıyor. Kadınlar arasında görünmez bir bağ olduğuna inanıyorum. Yaşadıkları zorluklar, gördükleri baskılar, kaderleri ve buna bağlı gelişen duygu durumları ve refleksleri, coğrafya fark etmeksizin birbirine benziyor. Klasik kadınlar serisinde kadınlar arasındaki bu görünmez bağı, klasik resimlerde yer alan kadın portrelerini kullanarak, dizideki kitaplar aracılığıyla birbirine bağlayıp görünür kılmayı amaçladım."

Lomlu'nun kitaplara olan ilgisi lisedeyken, İzmir'de açtığı kitap tezgahıyla başlamış. O dönem okuduğu kitapların kapaklarını kağıtla kaplayıp kendi kapak tasarımlarını oluşturuyormuş. Üniversitede felsefe okumuş. Yüksek lisans için tercih ettiği grafik tasarımı bölümü, onu tekrar kitaplarla buluşturmuş.

Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım

FELSEFE EĞİTİMİNİN ETKİSİ

Felsefe eğitiminin tasarımlarına etkisi hakkında şöyle diyor: "Felsefe sorgulamak ve vazgeçmemek demek benim için. Kitap kapağı tasarımı yapmak için de önce anlamak gerekiyor. Tasarım, özünde bir problem çözme işi ve iyi tasarım bu problemi nasıl çözdüğünüzle orantılı. Bu durumda problemi iyi anlamanız gerekiyor. İyi anlayabilmek için de doğru soruları sormalısınız."

Peki, iyi bir kapak tasarımı yapmak için ne gerekiyor? Bu soruyu da şöyle yanıtlıyor Lomlu: "Öncelikle anlamak, araştırmak... Bu doğrultuda kitaba uygun bir tasarım yaklaşımı belirlemek, soyutlamaya giderek kitaba en uygun yüzü yaratabilmek önemli. Bu yüz öyle bir yüz olmalı ki akılda kalmalı. Hikayeleştirmekten, anlatımcılıktan kaçınırken öte yandan içindeki dünyayı en iyi şekilde yansıtmalı... Okurda merak ve heyecan uyandırıp duygularını harekete geçirmeli..."

Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım

SEÇİLMEYEN KAPAKLARINI INSTAGRAM'DA PAYLAŞIYOR

Yayınevleri kimi zaman bir pazarlama stratejisi olarak, kimi zaman da bir yenilenme, yeni gözükme ihtiyacıyla kapak değiştirme yoluna gidebiliyor. Her ne sebeple olursa olsun kapak değişikliği okur, hatta koleksiyonerler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Utku Lomlu, bir kitap için sabahlara kadar çalışıp birden çok taslak tasarım yapanlardan... Başarısının sırrı da işine tutkuyla bağlı olması. Kitap kapak seçimine dahil olan editör, yazar, ajans ve yayınevinin pazarlama-satış departmanı yetkilileri tarafından seçilmeyen diğer çalışmalarına karşı da duygusal bir bağ geliştirmiş. Yayınevi tarafından kabul edilmeyen tasarımlarını #deadcovers etiketiyle Instagram ve Twitter hesaplarında paylaşıyor.

Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım

George Orwell, Albert Camus, Türkiye, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum 08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar 05:21 Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti 23:42 Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz 23:24 Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu 22:58 Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı 22:18 BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı 21:58 Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi 19:59 Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi

Son Dakika Haberleri
08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı         
07:50
74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi         
00:23
Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı         
23:27
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 08:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Utku Lomlu: Kadınlar arasındaki görünmez bağı kitaplarla görünür kılmayı amaçladım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement