Utku Onan'ın Cenazesinde Dev Buluşma
2 saat önce
Türkiye Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'nın babası Utku Onan'nın, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu buluştu.
Türkiye
Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan
'nın babası Utku Onan'nın, Zincirlikuyu
Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Fenerbahçe
eski Başkanı Aziz Yıldırım
ve Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan
ve Emre Belözoğlu
buluştu.
Türkiye Basketbol Federsyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'nın babası Utku Onan'nın, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan arkadaşları Ali Yıldırım
, Mahmut Uslu
ve Şekip Mosturoğlu
katıldı. Ömer Onan'a taziye dileklerini ileten Yıldırım ve arkadaşları, camii çıkışında ise Medipol Başakşehir'in futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile karşılaştı. Aziz Yıldırım iki oyuncu ile uzun süre sohbet etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:05 Kaynak: İHA
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