Utku Şen Adanaspor'da
1 saat önce
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon LSK Hansa takımında forma giyen forvet oyuncusu Utku Şen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor
, geçtiğimiz sezon LSK Hansa takımında forma giyen forvet oyuncusu Utku Şen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adanaspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul
'da bir araya gelen Utku Şen kendisini Turuncu-Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. - ADANA
Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü Şarkıcı Volkan Konak, Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ve Türkler, Valiliğin verdiği kararla ilgili ne düşünüyor? Josef de Souza İstanbul'a geliyor