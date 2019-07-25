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Utku Şen Adanaspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon LSK Hansa takımında forma giyen forvet oyuncusu Utku Şen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Utku Şen Adanaspor'da, System.String[]
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon LSK Hansa takımında forma giyen forvet oyuncusu Utku Şen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adanaspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Utku Şen kendisini Turuncu-Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. - ADANA
Adanaspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
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