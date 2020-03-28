Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı - Son Dakika

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Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı
6 saat önce
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı vatandaşlarına Türkçe ve Hollandaca uyarıda bulunarak "Evde kalın lütfen" dedi.
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı vatandaşlarına Türkçe ve Hollandaca uyarıda bulunarak "Evde kalın lütfen" dedi.
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, Korona virüse karşı vatandaşlarına uyarıda bulundu. Açıklamasına, Türkçe kelimeler de ekleyen Zanen, "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen" ifadelerini kullandı.
Konuşmasını Hollandaca sürdüren Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın" şeklinde konuştu. - AMSTERDAM
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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