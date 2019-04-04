Utrecht Saldırısının İlk Duruşması Yapıldı

Hollanda'nın Utrecth şehrinde tramvayda 4 kişiyi öldürmekten tutuklanan Gökmen Tanış, ilk kaz hakim karşısına çıktı.

Hollanda'nın Utrecth şehrinde tramvayda 4 kişiyi öldürmekten tutuklanan Gökmen Tanış, ilk kaz hakim karşısına çıktı.



Hollanda'nın Utrecth şehrinde 18 Mart'ta tramvayda 4 kişiyi öldürmekten tutuklanan Gökmen Tanış, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili araştırmanın devamı için zanlının tutukluluk süresinin 90 gün daha uzatılmasını talep etti.



Tanış'ın terörist bir amaçla cinayet, terörist bir amaçla girişimde bulunma ve terörist motifle tehdit etmek suçlarını işlediğinden şüphelenildiği belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık, saldırı günü yaşananları ve saldırının sebebini araştırıyor. Tanış'ın saldırıyı neden gerçekleştirdiği hakkında bir şey söylemek için henüz erken olduğu, soruşturmanın birkaç ayda tamamlanmasının beklendiği bildirildi. - UTRECHT

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