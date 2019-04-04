Son Dakika Haberleri: Utrecht Şüphelisinin Gözaltı Süresi 3 Ay Daha Uzatıldı

Utrecht Şüphelisinin Gözaltı Süresi 3 Ay Daha Uzatıldı

53 dakika önce

– Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen tramvay saldırısının şüphelisi Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi 3 ay daha uzatıldı.

Utrecht Şüphelisinin Gözaltı Süresi 3 Ay Daha Uzatıldı, System.String[]
– Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen tramvay saldırısının şüphelisi Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi 3 ay daha uzatıldı.

Yerel medya, Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tramvay saldırısını gerçekleştiren Gökmen Tanış'ın gözaltı süresinin, Merkezi Hollanda Mahkemesi tarafından 3 ay daha uzatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda, detaylı soruşturma amacıyla 2 hafta uzatılan gözaltı süresine 3 ay daha eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:44 Kaynak: DHA

Hollanda, Utrecht, Dünya
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