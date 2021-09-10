UTTAR PRADEŞ - Hindistan'da dang humması vakaları artıyor - Son Dakika

UTTAR PRADEŞ - Hindistan'da dang humması vakaları artıyor
10.09.2021 17:39
Dang humması teşhisiyle hastanede tedavi görenlerden detaylar UTTAR PRADEŞ - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaygınlaşan "yoğun" viral ateş nedeniyle yaşanan can kayıplarının arttığı bildirildi.
Dang humması teşhisiyle hastanede tedavi görenlerden detaylar UTTAR PRADEŞ - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaygınlaşan "yoğun" viral ateş nedeniyle yaşanan can kayıplarının arttığı bildirildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada birçok bölgede vakalarda artış gözlendiği ve son bir haftada çoğu çocuk 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Prayagraj şehrindeki Sarojini Naidu Çocuk Hastanesi'nde de dang humması nedeniyle çok sayıda hasta tedavi alıyor.
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