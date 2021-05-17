UTTAR PRADESH - Hindistan'da alışveriş merkezleri ve spor kompleksleri aşı alanlarına dönüştürüldü - Son Dakika

. Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının yaşandığı Hindistan'da ülkenin en büyük eyaleti olan Uttar Pradesh'te bir alışveriş merkezi ve spor kompleksinde oluşturulan merkezler aracılığıyla 45 yaş üstü vatandaşların ilk doz aşılanmalarına başlandı.

Yetkililer, Gautam uddh Nagar ilçesinde kurulan merkezlerde gün boyunca toplam 200 ila 300 aşının yapılabileceği bilgisini verdi.