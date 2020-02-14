Ütünün fişte unutulmasıyla yangın çıktı - Son Dakika
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Ütünün fişte unutulmasıyla yangın çıktı

6 saat önce

Isparta'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartta bir kişinin fişe takılı unuttuğu ütünün kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Ütünün fişte unutulmasıyla yangın çıktı, System.String[]

Isparta'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartta bir kişinin fişe takılı unuttuğu ütünün kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın nedeniyle öğrenciler korku yaşadı.


Yangın, saat 21.05 sıralarında Modern Evler Mahallesi 160. Cadde'deki 5 katlı 20 apart dairenin bulunduğu ve öğrencilerin oturduğu binada çıktı. Binadaki yoğun dumanı fark eden öğrenciler, durumu itfaiyeye bildirdi. Isparta Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye gelip yangının çıktığı dairenin çelik kapısını manivelayle açtı. Gaz maskeli itfaiye erleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede alevleri söndürdü.


Dairede yapılan incelemede yangının, kız öğrencilerin kıyafetlerini ütüledikten sonra ütüyü fişten çekmeyi unutmasıyla aşırı ısınan demirin kanepeyi tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Kanepe ve masa zarar görürken, paniğe kapılan öğrenciler binayı boşaltıp, tehlikenin geçmesini kapı önünde bekledi. Yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden aparta geçti.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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