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Ütünün içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, eski bir ütünün içine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Süper Eko" buldu.

Ütünün içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, eski bir ütünün içine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği "Süper Eko" buldu.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik timlerince düzenlenen operasyonda, şüpheli bir araç, Edremit Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada, ön motor aksamı içine zulalanmış vaziyette, 1 kilo 13 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Süper Eko" ile birlikte yapılan aramada, çekyatın altındaki eski bir ütünün içine gizlenmiş 16 gram skunk ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 14 dolu kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili zanlı R.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:02 Kaynak: AA
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