Son Dakika Haberleri: Uü'de "Güzel Nefesler Kulübü" Etkinliği

Uü'de "Güzel Nefesler Kulübü" Etkinliği

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi tarafından "Güzel Nefesler Kulübü" etkinliği düzenlendi.

Uü'de
Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi tarafından "Güzel Nefesler Kulübü" etkinliği düzenlendi.

Anabilim dalı toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan UÜ Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, pulmoner rehabilitasyonun amaçlarının, hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması ve sağlık durumunun iyileştirilmesi olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada, nefes darlığı çeken kronik solunum yetmezliği hastalarının tedavisinde son yılların en fazla tercih edilen yöntemleri arasında pulmoner rehabilitasyonun ön planda yer almaya devam ettiğini belirten Karadağ, anabilim dalı başkanı olarak bu başarı hikayesinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversitenin Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Medikal Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da uygulamalar hakkında bilgi vererek, ekipte görev alan hemşire Ayten Odabaşı, diyet uzmanı Demet Evke Kerimoğlu ve sağlık teknisyeni Yeşim Bilgin'e teşekkür etti.

Programdan yararlanan hastalar ise "Bu programla kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum", "Buraya sedyeyle gelmiştim, şimdi yürüyorum", "Tekrar parkta yürümeye başladım" gibi ifadelerle memnuniyetlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından pulmoner rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayan hastalara başarı belgeleri takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:36 Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti Dev Osmanlı Ekmeği, Kilosu 10 Liradan Kapış Kapış Satılıyor Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:30:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uü'de "Güzel Nefesler Kulübü" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]