Uü'de "Güzel Nefesler Kulübü" Etkinliği

Bursa Uludağ Üniversitesi
(UÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi tarafından "Güzel Nefesler Kulübü" etkinliği düzenlendi.
Anabilim dalı toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan UÜ Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ
, pulmoner rehabilitasyonun amaçlarının, hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması ve sağlık durumunun iyileştirilmesi olduğunu ifade etti.
Tüm dünyada, nefes darlığı çeken kronik solunum yetmezliği hastalarının tedavisinde son yılların en fazla tercih edilen yöntemleri arasında pulmoner rehabilitasyonun ön planda yer almaya devam ettiğini belirten Karadağ, anabilim dalı başkanı olarak bu başarı hikayesinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Üniversitenin Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Medikal Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da uygulamalar hakkında bilgi vererek, ekipte görev alan hemşire Ayten Odabaşı, diyet uzmanı Demet Evke Kerimoğlu ve sağlık teknisyeni Yeşim Bilgin'e teşekkür etti.
Programdan yararlanan hastalar ise "Bu programla kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum", "Buraya sedyeyle gelmiştim, şimdi yürüyorum", "Tekrar parkta yürümeye başladım" gibi ifadelerle memnuniyetlerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından pulmoner rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayan hastalara başarı belgeleri takdim edildi.