UÜ-URTEB ortaklığında Rekabet Merkezi açıldı

Uludağ Üniversitesi öğrencilerine yönelik rekabet, teknoloji, AR-GE, AB projeleri, yazılım-kodlama, mentörlük çalışmaları gibi pek çok alanda faaliyet gösterecek olan Rekabet Merkezi açıldı. Merkezin açılış törenine; Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sanayiciler, üniversite akademik personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp, "Burası bugün Türkiye'de bir üniversitede kurulan ilk rekabet merkezidir. Ülkemizin tüm üniversitelerinde rekabet toplulukları ve rekabet merkezleri kurulması fikri 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının sonuçlarının telafi edilmesi ve milletimize rekabet gücü kazandırma projesi kapsamında başlattığımız bir çalışmadır. Çünkü tarih bize, rekabet gücü olmayan ülkelerin tarih sahnesinden silinip milletler mezarlığına gömüldüklerini göstermektedir" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Merkezin; öğrencilerin eğitimler alacağı, projeler yazabileceği, yazılım, kodlama, tasarım gibi kritik alanlarında çalışmalar yapabileceği şekilde oluşturulduğunu kaydeden Özenalp, "Rekabet Merkezimiz Uludağ Üniversitesi'ndeki mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini bir araya getirecek ve pek çok alanda eş zamanlı faaliyetler yapılacaktır. Burası aynı zamanda öğrencilere bir sosyal alan sunmayı da hedeflemektedir. Sadece yüksek eğitim almanın yetersiz kaldığı böyle bir ortamda, ülkemizin uluslararası rekabette yarışı sürdürebilmesi için gençlerin her alanda gelişimini tamamlaması, mesleki açıdan çok yönlü ve donanımlı yetişmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"BU ÜLKE İÇİN EN İYİSİNİ YAPIN"

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da, "Ben bu gençliği görünce ülkemizin çok daha iyi noktalara gidebileceğine inanıyorum. Çünkü yeni bir dönem geliyor, sizler arkamızdan yetişiyorsunuz. Sizleri görünce genliğimi hatırlıyorum. Hepiniz mutlaka bu ülkeye bir şeyler katacaksınız. Yapabileceğinizin en iyisini yapın. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"REKABETSİZ GELİŞME OLMAZ"

Rekabetin olmadığı yerde gelişmenin de olamayacağını ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da, "Öğrenciler olarak en iyi notu almak için yarışıyorsunuz. Şunu unutmayın; bugünkü mesleklerin büyük oranda yüzde 50'den fazlası önümüzdeki 50 yılda olmayacak. Dolayısıyla kendimizi yeni şeylere adapte edebilir hale getirmemiz ve bunları kabul edebilir ve uygulayabilir olmamız gerekiyor. Bu da yetişirken donanımlı bireyler olmamızı gerektiriyor. Derslerde çok iyi not almak gerekli şart ama yeterli şart değil. En başta en az bir yabancı diliniz olmalı ki kendi dünyanız dışındaki dünyalara da açılın. Ve rekabet etmediğiniz müddetçe yeni bir şey ortaya çıkarmamız diye bir şey söz konusu olmayacak. Üniversiteler ve diğer kurumların da rekabeti tetikleyici, destekleyici ve doğası gereği gelişmeye yönelik olması gerekir. Sadece rekabet etmek için rekabet değil, piyasalarda, iş dünyasında yer almak için rekabet içinde olmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rekabet Merkezi Eğitim Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi ve Rektör Yusuf Ulcay ile URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur arasında Rekabet Merkezi için işbirliği protokolü imzalandı.