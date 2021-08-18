UV Nano teknolojili LG UV Sirius klima ile temiz ve serin hava

LG Electronics (LG) UV Sirius klimalar, UV LED ışığı sayesinde rüzgar üreten fanı temiz tutmasıyla öne çıkıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, beyaz cam panel tasarımı sayesinde evde şıklığın simgesi olarak kabul edilen UV Sirius klimalar, UVNano özelliğiyle hijyen sağlıyor.

Temiz hava sağlamak için fanın her zaman temiz olması gerektiği gerçeğinden yola çıkan LG, UV LED ışığı ile rüzgar üreten fan temizliği sağlıyor. UV LED ışığına maruz kalan bakteriler klima tarafından filtrelenip yok ediliyor, tütün kokusu gibi kötü kokuların yoğunluğu ise önemli ölçüde düşüyor. LG UV Sirius klimaların ön filtresi, ilk savunma hattı olarak büyük toz parçacıklarını yakalıyor ve hapsediyor. Böylelikle kullanıcılar serin, arınmış ve sağlıklı hava ile mükemmel konfor elde ediyor.

ThinQ ile uzaktan kontrol, Dual Inverter ile düşük enerji tüketimi

LG UV Sirius klimalar, ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada klimalarını açıp kapatabiliyor, evlerini diledikleri serinliğe getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu da izleyebiliyor. Sağlıklı ve hijyenik serinlik vermesinin yanı sıra az enerji harcayan UV Sirius Klimalar, 10 yıl garantili Dual Inverter Kompresörü sayesinde, inverter olmayan klimalara oranla yüzde 40 daha hızlı soğutarak enerji tüketimini azaltıyor. Ayrıca tüketiciler, klimalarının ekranı aracılığı ile enerji tüketimlerini izleyebiliyor, diledikleri zaman tüketim seviyesini değiştirebiliyorlar. Bu da elektrik faturalarının her zamankinden daha düşük gelmesini sağlıyor.

Dual Inverter Kompresör sayesinde daha sessiz çalışan LG UV Sirius klimalar, uyku modunda 19 desibele kadar düşen ses seviyesi ile ekstra rahatlık sağlıyor. R32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre dostu olan LG UV Sirius klimalar, hızlı ve kolay kurulumu ile tüketicilerin istedikleri serinliğe bir an önce kavuşmasına yardımcı oluyor.