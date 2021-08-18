Üye Girişi
UV Nano teknolojili LG UV Sirius klima ile temiz ve serin hava - Son Dakika

UV Nano teknolojili LG UV Sirius klima ile temiz ve serin hava

18.08.2021 13:35
UV Nano teknolojili LG UV Sirius klima ile temiz ve serin hava, System.String[]

LG Electronics (LG) UV Sirius klimalar, UV LED ışığı sayesinde rüzgar üreten fanı temiz tutmasıyla öne çıkıyor.

LG Electronics (LG) UV Sirius klimalar, UV LED ışığı sayesinde rüzgar üreten fanı temiz tutmasıyla öne çıkıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, beyaz cam panel tasarımı sayesinde evde şıklığın simgesi olarak kabul edilen UV Sirius klimalar, UVNano özelliğiyle hijyen sağlıyor.

Temiz hava sağlamak için fanın her zaman temiz olması gerektiği gerçeğinden yola çıkan LG, UV LED ışığı ile rüzgar üreten fan temizliği sağlıyor. UV LED ışığına maruz kalan bakteriler klima tarafından filtrelenip yok ediliyor, tütün kokusu gibi kötü kokuların yoğunluğu ise önemli ölçüde düşüyor. LG UV Sirius klimaların ön filtresi, ilk savunma hattı olarak büyük toz parçacıklarını yakalıyor ve hapsediyor. Böylelikle kullanıcılar serin, arınmış ve sağlıklı hava ile mükemmel konfor elde ediyor.

ThinQ ile uzaktan kontrol, Dual Inverter ile düşük enerji tüketimi

LG UV Sirius klimalar, ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada klimalarını açıp kapatabiliyor, evlerini diledikleri serinliğe getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu da izleyebiliyor. Sağlıklı ve hijyenik serinlik vermesinin yanı sıra az enerji harcayan UV Sirius Klimalar, 10 yıl garantili Dual Inverter Kompresörü sayesinde, inverter olmayan klimalara oranla yüzde 40 daha hızlı soğutarak enerji tüketimini azaltıyor. Ayrıca tüketiciler, klimalarının ekranı aracılığı ile enerji tüketimlerini izleyebiliyor, diledikleri zaman tüketim seviyesini değiştirebiliyorlar. Bu da elektrik faturalarının her zamankinden daha düşük gelmesini sağlıyor.

Dual Inverter Kompresör sayesinde daha sessiz çalışan LG UV Sirius klimalar, uyku modunda 19 desibele kadar düşen ses seviyesi ile ekstra rahatlık sağlıyor. R32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre dostu olan LG UV Sirius klimalar, hızlı ve kolay kurulumu ile tüketicilerin istedikleri serinliğe bir an önce kavuşmasına yardımcı oluyor.

Enerji, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UV Nano teknolojili LG UV Sirius klima ile temiz ve serin hava - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı 14:16 ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı 14:14 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı Sarı-kırmızılılar 14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde 13:32 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı 13:09 Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı 12:30 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı 12:09 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu

Son Dakika Haberleri
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:05 Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
13:31 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde
13:16 AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı
13:08 Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı         
14:24
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak         
14:06
Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu         
13:55
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti         
09:54
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 14:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UV Nano teknolojili LG UV Sirius klima ile temiz ve serin hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement