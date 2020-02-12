Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3) - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamladı. Yahya H. ve Emine H., adliyeye sevk edildi. İşkence gördüğü belirlenen H.H.'nin (14) ise polise verdiği ifadesinde, 9 yaşındaki kardeşinin ölümüne üvey anne Emine H.'nin neden olduğunu söylediği öğrenildi.