Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3) - Son Dakika

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3)

6 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamladı. Yahya H. ve Emine H., adliyeye sevk edildi. İşkence gördüğü belirlenen H.H.'nin (14) ise polise verdiği ifadesinde, 9 yaşındaki kardeşinin ölümüne üvey anne Emine H.'nin neden olduğunu söylediği öğrenildi.


Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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