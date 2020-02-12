Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3) - Son Dakika

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Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (3)
6 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamladı. Yahya H. ve Emine H., adliyeye sevk edildi. İşkence gördüğü belirlenen H.H.'nin (14) ise polise verdiği ifadesinde, 9 yaşındaki kardeşinin ölümüne üvey anne Emine H.'nin neden olduğunu söylediği öğrenildi.
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