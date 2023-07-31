Üvey Anne Yeni Bölümde Neler Olacak? - Son Dakika
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Üvey Anne Yeni Bölümde Neler Olacak?

31.07.2023 20:15

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisi, bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son bölümde yaşananlar ve gelecek bölümde neler olacağı merak konusu. Serap'ın evden ayrılması Naz'ı etkilerken, İpek ise Faruk'un yanında olmaya devam ediyor. Nisan ise kardeşleri için Serap'ı geri getirmeye çalışırken Cem'in Serap'a olan aşkını öğreniyor. Faruk ise Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak ve aralarına duvar örecektir. Ancak Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde hazırladığı kötü sürprizle hayatın akışını değiştirecektir.

Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi'nin yeni dizisi Üvey Anne bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Üvey Anne canlı izle! ATV Üvey Anne 6. bölüm canlı izle! Üvey Anne dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

ÜVEY ANNE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Üvey Anne dizisini ATV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

ÜVEY ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur. Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!

ÜVEY ANNE YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir.

ÜVEY ANNE OYUNCU KADROSU

Hazal Filiz Küçükköse

Kutsi

Aslı Tandoğan

Ezgi Şenler

Ayşegül Günay

Hakan Eratik

Emin Günenç

Bengü Ergin

Nehir Gökdemir

Ecenaz Üçer

Doruk Öztürk

Mihriban Er

İbrahim Şahin

Ali Yerlikaya

Duygu Erokan

Göker Ersivri

Defne Hacıoğlu

Deniz Hıracan

Selinda Nur Keküllüoğlu

Emir Kaan Özkan

Ayşen İnci

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Üvey Anne, 3. Sayfa, Dizi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dizi Üvey Anne Yeni Bölümde Neler Olacak? - Son Dakika


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