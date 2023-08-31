Üvey Baba Cinsel İstismar Kurbanları Tarafından Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Üvey Baba Cinsel İstismar Kurbanları Tarafından Saldırıya Uğradı

Son Güncelleme: 31.08.2023 20:08

Sultangazi'de yaşanan olayda, üvey baba tarafından cinsel istismara uğrayan çocuklar, baltalı saldırı gerçekleştirerek intikam aldı. Üvey baba ağır yaralanırken, çocuklar gözaltına alındı. Olayın detayları ortaya çıktıkça şok edici gerçekler gün yüzüne çıktı.

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, yaşları 18 ve 16 olan üvey kızları F.A. ile A.A.'ya cinsel istismarda bulunan kişi, gece uyuduğu sırada üvey çocukları tarafından baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan üvey baba Ammar K. hastaneye kaldırılırken, F.A. ve A.A gözaltına alındı. Ammar K.'nin aynı zamanda istismarda bulunduğu çocukların amcası olduğu ortaya çıktı.

4 YIL BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADILAR

Olay, 28 Ağustos Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında ikamet eden Suriye uyruklu 48 yaşındaki Ammar K., yaklaşık 7 yıl önce Shirin A. ile ikinci evliliğini yaptı. Shirin A.'nın üç çocuğuyla birlikte yaşayan Ammar K., iddiaya göre, üvey kız çocukları 18 yaşındaki F.A. ve 16 yaşındaki A.A.'ya yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Ammar K., yaşananları anlatmaları durumunda çocukları öldürmekle tehdit etti.

4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan çocuklar, üvey babasına baltayla saldırdı

BALTA KAFASINA SAPLANDI

Üvey baba Ammar K.'nin tehditlerine rağmen F.A., yaşadıklarını 18 yaşındaki erkek kardeşi M.A.'ya anlattı. F.A ve M.A., Pazartesi gece saatlerinde evde bulunan baltayı alarak, Üvey baba Ammar K. uyuduğu sırada odasına gitti. F.A., elindeki baltayla üvey babasına saldırdı. Balta kafasına isabet eden Ammar K., ağır şekilde yaralandı. Ammar K.'nin aynı zamanda istismarda bulunduğu çocukların amcası olduğu öğrenildi.

4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan çocuklar, üvey babasına baltayla saldırdı

OLAY YERİNDE POLİSE YANILTICI BİLGİ VERDİLER

Yaşanan olaya şahit olan anne Shirin A. ve olayı gerçekleştiren iki çocuğu dışarı çıkıp, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından Ammar K.'yi ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise olay ile ilgili çalışma başlattı.

4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan çocuklar, üvey babasına baltayla saldırdı

GENÇ KIZ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Anne Shirin A. ve çocukları olay yerinde polise, parkta olduklarını eve geldiklerinde Ammar K.'nin kanlar içerisinde olduğunu ve yerde balta olduğunu söylediler. Hırsızlık girişiminden şüphelendiklerini söyleyen anne ve çocuklarının çelişkili ifadeleri üzerine polis, anne ve çocukları gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde F.A. ve M.A. suçlarını itiraf etti. F.A., ifadesinde üvey babası Ammar K.'nin kendisine ve kız kardeşi A.A.'ya dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu, yaşananları erkek kardeşine anlattıktan sonra olay gecesi balta ile üvey babasına saldırdığını söyledi.

4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan çocuklar, üvey babasına baltayla saldırdı

ÜVEY BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedavisi devam eden Ammar K.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan çocuklar, üvey babasına baltayla saldırdı

DIŞARI ÇIKAN ÇOCUKLAR "BABAMI VURMUŞLAR" DEMİŞ

Olay gecesi yaşananları anlatan mahalle sakini Bayram Çınar, "Bizim yan tarafımızda oturuyorlar. Ben işten geliyordum. Sokağa geldiğim sırada çocukları dışarı çıktı. 'Babamı vurmuşlar' demeye başladılar. Adam galiba içeride yatıyormuş. Baltayla kafasına vurmuşlar. Çok kan kaybetmişti. Ondan sonra dizlerini çöküp, yatağa yaslanmıştı. Polise haber verdik. Polis, olay yeri inceleme ve ambulans geldi. Sağlık ekiplerine yardım ederek, ambulansa koyduk. Kimi 'borçlular, alacaklılar yaptı' diyor, kimi de 'eski eşi yaptı' diyor. Kendisinin ikinci evliliği. Biz de olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Haseki Hastanesi'nde yatıyor. Komada olduğunu öğrendik" dedi.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Baba, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey Baba Cinsel İstismar Kurbanları Tarafından Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üvey Baba Cinsel İstismar Kurbanları Tarafından Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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