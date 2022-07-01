ÜVEY BABA ŞİDDETİNDEN KAÇAN 2 KARDEŞ, YOLCU OTOBÜSÜNÜN ARKA KOLTUĞUNDA FARK EDİLDİ - Son Dakika
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ÜVEY BABA ŞİDDETİNDEN KAÇAN 2 KARDEŞ, YOLCU OTOBÜSÜNÜN ARKA KOLTUĞUNDA FARK EDİLDİ

01.07.2022 12:42

Eskişehir'deki evlerinden üvey babalarından şiddet gördükleri için kaçtıkları belirtilen kardeşler İlhan A. (10) ile Can A. (9), Bursa'da saklanarak seyahat ettikleri yolcu otobüsünde muavinin bilet kontrolünde fark edilip, polise teslim edildi.

Eskişehir'deki evlerinden üvey babalarından şiddet gördükleri için kaçtıkları belirtilen kardeşler İlhan A. (10) ile Can A. (9), Bursa'da saklanarak seyahat ettikleri yolcu otobüsünde muavinin bilet kontrolünde fark edilip, polise teslim edildi.

Batman'a gitmek için dün öğle saatlerinde Bursa Terminali'nden hareket eden yolcu otobüsünün muavini, bir süre sonra yolcuların biletlerini kontrol ederken arka koltuklarda saklanan 2 çocuğu fark etti. İki kardeşin, ailelerinden habersiz, Eskişehir'den otobüse binerek Bursa'ya geldiğini öğrenen muavin, durumu polise bildirdi. Kardeşler İlhan ve Can A., İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen polislere teslim edildi.

'ÜVEY BABAMIZDAN KAÇTIK'

Kardeşler, üvey babalarından şiddet gördükleri için Eskişehir'deki evlerinden kaçtıklarını, polise gitmek isterken de yanlışlıkla Bursa'ya geldiklerini söyledi. Can A., Üvey babamız bize şiddet uyguluyor. Biz de evden kaçtık. Yurda gitmek için polise gelecektik. Yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz. Eve gitmek istemiyoruz dedi. 2 kardeş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Batman, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜVEY BABA ŞİDDETİNDEN KAÇAN 2 KARDEŞ, YOLCU OTOBÜSÜNÜN ARKA KOLTUĞUNDA FARK EDİLDİ - Son Dakika
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