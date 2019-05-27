Üvey babadan kan donduran itiraf
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İzmir'in Konak ilçesinde yüzünde ve vücudunda morluklarla hayatını kaybeden minik Abdülkadir'in üvey babası suçunu itiraf etti Dün sabah saatlerinde karısı Ayşe T.'yi darp ettikten sonra üvey oğlunun morluklar içinde hayatını kaybetmesi sebebiyle gözaltına alınan Bilal T. suçunu itiraf etti.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:30 Kaynak: İHA
'in Konak
ilçesinde yüzünde ve vücudunda morluklarla hayatını kaybeden minik Abdülkadir'in üvey babası suçunu itiraf etti Dün sabah saatlerinde karısı Ayşe T.'yi darp ettikten sonra üvey oğlunun morluklar içinde hayatını kaybetmesi sebebiyle gözaltına alınan Bilal T. suçunu itiraf etti. İlk ifadesinde minik Abdülkadir'in kapıyı açık görüp dışarıya çıktığını ve motosiklet çarpması sonucunda öldüğünü söyleyen Bilal T., İzmir Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopside kaza bulgusuna rastlanılmayınca suçunu itiraf etti.
MİNİK ABDÜLKADİR TOPRAĞA VERİLDİ Üvey babası Bilal T. tarafından dövülerek hayatını kaybettiği iddia edilen Abdülkadir Doğan (3) toprağa verildi. Basmane Çorakkapı Camisinde düzenlenen cenaze namazına ufak çocuğun akrabaları katıldı. Minik tabutun üzerinde gözyaşları sel oldu. Kılınan cenaze namazının ardından minik Abdülkadir'in cenazesi Uzundere
TOKİ Mezarlığı'na defnedildi.
(İHA)
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