"Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

"Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi

11.07.2022 23:13
"Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi

Kocaeli'de üvey babasının kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia eden genç kız, duruşmada şikayetinden vazgeçerek, "Üvey babama iftira attım, beni taciz etmedi.

Kocaeli'de üvey babasının kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia eden genç kız, duruşmada şikayetinden vazgeçerek, "Üvey babama iftira attım, beni taciz etmedi. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içerde kalır, ben de bu sürede kafamı dinlerim diye düşündüm" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.T., üvey babası E.K.'nin kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Genç kızın şikayetinin ardından üvey baba gözaltına alındı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Üvey kızım M.T. sürekli yalan söylüyordu"

Sanık hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğumun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu, M.T. ise Adli Görüşme Odasından (AGO) bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.K., "Üvey kızım M.T. sürekli okulda sorun çıkaran bir kızdı ve sürekli yalan söylüyordu. Bir keresinde okul yönetimi beni çağırdı ve okulda yaptığı sıkıntıları anlattı, ben de onun kaydını başka okula naklettirmeye karar verdim. Kendisine söyledim ve bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiği konusunda uyardım. Okulunu değiştirmeseydim disipline gidecekti bu yüzden böyle bir yöntem buldum. Beni odasına çağırdı ve bir daha böyle davranışlarda bulunmayacağını söyledi. Bu sebeple kendisine 'Sana son kez söylüyorum. Seninle yaptığımız anlaşmaya uyacak mısın?' diye mesaj attım. Mesajın konusu budur. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"İntikam almak istedim"

Üvey babasına iftira attığını söyleyen M.T. ise "Üvey babam E.K.'ye iftira attım, beni taciz etmedi. Eve geç geldiğim içim üvey babam bana o mesajı atmıştı. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içerde kalır. Bu sürede ben de kafamı dinlerim diye düşündüm. Daha önce benim özel bölgelerimi dokunduğu ve beni taciz ettiği beyanlarım yalandır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 2 ay boyunca tutuklu bulunan sanığın tahliyesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Bitmeyen öfke! Takı meseleleri cinayetle biten ailelerin bayram ziyareti de olaylı bitti: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Bitmeyen öfke! Takı meseleleri cinayetle biten ailelerin bayram ziyareti de olaylı bitti: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Husumetli aileler arasında çıkan kavga Husumetli aileler arasında çıkan kavga
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Üvey babam beni taciz ediyor' iddiasıyla şikayetçi olmuştu, 'İftira atarak intikam almak istedim' dedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 23:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: "Üvey babam beni taciz ediyor" iddiasıyla şikayetçi olmuştu, "İftira atarak intikam almak istedim" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement