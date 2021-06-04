Üye Girişi
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında - Son Dakika

Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında

04.06.2021 17:38
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında, System.String[]

ANTALYA'da, 6 yaşındaki E.S.C.'nin, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Turgay K.'nin cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü.

ANTALYA'da, 6 yaşındaki E.S.C.'nin, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı Turgay K.'nin cinsel istismarına uğradığı öne sürüldü. Komşuları Şerife G.'nin, E.S.C.'nin olayı anlattığı arkadaşına ait ses kaydıyla polise başvurmasının ardından anne R.Ç. ile Turgay K. gözaltına alındı. E.S.C. devlet korumasına alınırken, kızının yalan söylediğini iddia eden R.Ç. polisteki ifadesinin ardından, Turgay K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kepez ilçesindeki bir sitede oturan E.S.C., arkadaşlarına, annesi R.Ç. ile dini nikahla birlikte yaşayan Turgay K.'nin 3 yıldır cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Küçük kızın arkadaşlarından biri, ailenin komşusu Şerife G.'ye yaşananları iletti. Bunun üzerine Şerife G., çocuğun söylediklerini ses kaydına alıp, polise gitti. Şerife G., Turgay K. ve R.Ç.'den şikayetçi oldu. Şerife G.'nin aldığı ses kaydında, E.S.C.'nin arkadaşı, şunları söyledi:

"E.S.C., bana babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ağladığını, ancak yine de dayandığını söyledi. Bana, 'Polisi arayın, babamı şikayet edin' dedi. Sesini çıkardığı zaman babası dövüyormuş. Annesi tekstil işinde çalıştığı için tatil zamanlarında annesinin olmadığı zamanlarda bunu yapıyormuş. 2- 3 yaşından beri yapıyormuş."KÜÇÜK KIZ BENZER İFADE VERDİ, ANNESİ 'YALAN SÖYLÜYOR' DEDİŞikayet üzerine polis, Turgay K. ile R.Ç.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.S.C., Çocuk İzlem Merkezi'nde uzman gözetiminde, ses kaydında arkadaşına anlattığına benzer ifade verdi. R.Ç. polisteki ifadesinde, eşinin böyle bir şey yapmadığını, çocuğunun yalan söylediğini belirtti. R.Ç. ifadesinin ardından serbest kaldı.ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDITurgay K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.S.C., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.'BABAM BÖYLE YAPIYOR' DEMİŞ Yaklaşık 2 yıldır E.S.C.'nin emanet edildiği komşu Şerife G., çocuğun kendisinde kaldığı zaman içinde odasından uzun süre çıkmadığını belirterek, "Onu camdan takip etmeye başladım. Oyuncak bebekleri üst üste koyarak yanlış davranışlarda bulunduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun? Böyle oyunlar yanlış' dedim. O da 'Şerife Teyze aramızda kalsın, babam bana böyle böyle yapıyor' dedi" diye konuştu.'KIZI YAPTIKLARINI ANLATTI, ANNESİ YANINDAN KOVDU'Çocuğun annesine gidip olayı anlattığını da belirten Şerife G., "Annesi söylediklerimi kabul etmedi. Kocasının kızına 1 yaşından beri evladı gibi baktığını söyledi. Ben de kızına sahip çıkmasını söyledim. O da kocası ile konuşup bana haber vereceğini söylemişti. O sırada kızı geldi. Kıza annesinin yanında, başına gelenleri anlatmasını söyledim. Kız da babasının kendisine yaptığını anlatmaya başladı. Annesi o an kızını kovarak, odasına gitmesini istedi. Ben de susturmaması gerektiğini, kızının bir suçu olmadığını belirttim. Benden kimseye söylemememi istedi. 2 saat sonra beni aradı ve kocasının Kur'an üzerine yemin ederek böyle bir şey yapmadığını söylediğini haber verdi" diye konuştu.

R.Ç.'nin komşuları, ailenin 8 yaşındaki oğlunun da babaannesinin yanında kaldığını, ailenin 5 yıldır da aynı mahallede oturduğunu söyledi.


Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında
Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında

oyunlar, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Yiğit Şardan: Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var Yiğit Şardan: Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var         
17:59
Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor         
17:35
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu         
17:32
Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda         
17:22
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı         
16:15
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
200 milyonluk vurgun yapan 200 milyonluk vurgun yapan "Gaipler" çetesi çökertildi         
13:22
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 18:24:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üvey babanının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğu devlet korumasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement