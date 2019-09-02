Son Dakika Haberleri: Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı

1 saat önce

Ukrayna'da üvey babası tarafından şiddete uğradıktan sonra 18 metre derinlikteki su kuyusuna atılan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı, System.String[]

Ukrayna'da üvey babası tarafından şiddete uğradıktan sonra 18 metre derinlikteki su kuyusuna atılan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.


Ukrayna'nın Çerkessi Bölgesi'ne bağlı Zalesskoye kentinde üvey baba, evdeki 2 çocuktan biri olan 10 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Kız çocuğu kanlar içinde kalırken, sinirini alamayan şahıs, bu kez 3 yaşındaki erkek çocuğunu tutarak evin bahçesinde bulunan 18 metre derinlikteki su kuyusuna attı. Yaşanan olayı duyan komşular ise hemen polisi aradı. Kuyudaki çocuk çevredekilerin de yardımıyla komaya girmiş halde kuyudan çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Komaya giren çocuğun tedavilere cevap verdiği ve komadan çıktığı öğrenildi. Kız çocuğunun ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evde çocuklara saldıran üvey babanın yeni bir evlilik yaptığı, çocukların üvey olmasını kabullenemediği için de şiddet uyguladığı belirtildi. Cezaevine gönderilen şahsın en az 15 yıl hapis cezası alması beklenirken, savcı ise ömür boyu hapis cezası almasını talep etti. - KİEV

Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bozcaada açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı
Rize'de gittikleri vadide kaybolan 6 kişiye ulaşıldığı açıklandı Babasını keserle öldüren katil oğul, polislere kapıyı kendi açtı Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:45:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üvey babası tarafından kuyuya atılan çocuk kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]