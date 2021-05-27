Üvey babasını bıçaklayan ve bir kişiyi öldüren sanık hakkında müebbet talebi - Son Dakika

Kocaeli'nde üvey babasını bıçakladıktan sonra, olay yerinde bulunan babasının arkadaşını 16 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 29 Ekim 2020 tarihinde gece saatlerinde Kandıra Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olduğu öne sürülen Hüseyin Ö. (19), üvey babası Erol Erdiz (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Ö., üvey babası Erol Erdiz'i bıçakladı. Bu sırada yanlarında bulunan Erdiz'in arkadaşı Ümit Sanlı(41) da Hüseyin Ö. tarafından 16 kez bıçaklandı. 2 kişiyi bıçaklayan Hüseyin Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ümit Sanlı olay yerinde hayatını kaybederken Erol Erdiz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ümit'e kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Hüseyin Ö., Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, müşteki Erol Erdiz, Ümit Sanlı'nın annesi Ayşe Sanlı, Hüseyin Ö.'nün annesi Fatma Erdiz katılırken, sanık Hüseyin Ö., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Olay günü annesi ile konuşmak için eve gittiğini söyleyen sanık Hüseyin Ö., "Annemle balkonda sohbet ettikten sonra kardeşim Yusuf'u sordum. Annem Fatma bana kardeşimin babam Erol Erdiz ile olduğunu ve geleceklerini söyleyerek beklememi istedi. Bir süre bekledikten sonra Erol Erdiz ve 2 arkadaş arabadan indi. Erol arabadan iner inmez bana küfürler etti. Ben de onu bıçakladı ve oradan kaçtım. Ümit Sanlı da peşimden geldi onu da yaraladıktan sonra ordana uzaklaştım. Ümit'e kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

"Hüseyin'e babalık ettim,onu adam ettim"

Olay günü arkadaşıyla balık tutmaya gittiğini söyleyen üvey baba Erol Erdiz, "Olay günü Hüseyin uyuşturucu almak için benden para istedi ancak ben uyuşturucu almaması için parayı vermedim. Hüseyin bizle yaşanıyordu ancak ben kendisine babalık ettim, onu adam ettim. Ancak ben Hüseyin'i uyuşturucu bataklığında çekip alamadım. Arkadaşım Ümit ile balığa gittiğimiz esnada Hüseyin beni arayarak 'seninle görüşeceğiz' gibi imalı sözler söyledi. Kendisine para vermediğim için böyle konuştuğunu düşünüyorum. Daha sonra eşim Fatma aradı ve Hüseyin'in evin etrafında gezdiğini ve tedirgin olduğunu söyledi. Ben de evden çıkmamasını ve eve geleceğimi söyledim. Arkadaşım Erol Filiz'i arayarak ben eve gidene kadar bizim eve gitmesini evi kolaçan etmesini istedim. Eve gittiğimde arabadan indiğim esnada Hüseyin'i traktörün arkasında saklandığını gördüm. Hüseyin'e neden beni aradığını sorar sormaz beni bir kez bıçakladı ve kaçtı. Bağırsaklarım dışarı çıktı. O esnada Ümit, Hüseyin'in peşinden koştu. Sadece hayal meyal baygın halimle Hüseyin'in Ümit'i bıçakladığını hatırlıyorum. Ümit benim can dostumdu. Sanık Hüseyin'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Oğlum Hüseyin beni torvavidayla öldürmeye çalıştı"

Hüseyin Özer'in defalarca kendisini darp ve ölüm tehditleri ettiğini söyleyen anne Fatma Erdiz, "Hüseyin benim öz oğlumdur ancak beni tornavidayla öldürmeye çalıştı. Defalarca şikayetçi oldum. Bana eşimi öldüreceğini de söyledi. Olay günü eve geldi ve para istedi. Beni darp edeceğini düşündüğüm için kapıyı açmadım ancak balkondan parayı verdim. Bana eşim Erol'un nerede olduğunu ve onu öldüreceğini söyledi. Ben de korktuğum için hemen eşime haber verdim. Eşim arabadan iner inmez oğlum Hüseyin, eşimi bıçakladı ve kaçtı. Ümit Sanlı, Hüseyin'in peşinden koştu. Hüseyin, Ümit'i defalarca yerde bıçakladı ve kaçtı. O sırada 9 yaşındaki öz kardeşi de buna şahit oldu. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Hüseyin'den şikayetçiyim, çıkarsa yine aynısını yapar" şeklinde konuştu.

"Müebbet hapis talebi"

Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili olarak sanık Hüseyin Özer'in, Ümit Sanlı'yı öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, Erol Erdiz'i öldürme kastı ile hareket ettiği ancak teşebbüste kaldığı gerekçesi ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması mütalaa verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Hüseyin Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ