Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti

24.12.2022 09:38
Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti

Denizli'de üvey babasını apartta göğsünden bıçaklayan genç, öz annesi tampon yaptığı sırada kendini ihbar ederek ekiplere teslim oldu.

Denizli'de üvey babasını apartta göğsünden bıçaklayan genç, öz annesi tampon yaptığı sırada kendini ihbar ederek ekiplere teslim oldu. Annenin gözyaşlarına boğuldu olayda, üvey babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulundukları apartta M.U.Ş. (19) ile üvey babası Hüseyin S. (47) arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla beraber genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112'yi arayarak kendini ihbar etti.

Bilinci kapalı hastaneye götürüldü

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan annede gözyaşlarına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Beşiktaş'ta iskelesi çöken restoranla ilgili şaşkına çeviren detay! Mührü bozup servise devam etmişler
09:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı
09:09 Futbolseverler o anları mest olarak izlemişti! İşte Dünya Kupası'nın en güzel golü
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşmesi sürerken ABD'den kritik açıklama: Desteklemiyoruz
09:07 Barlar sokağındaki kavga kanlı bitti! Kovulduğu mekanın çalışanını silahla vurup öldürdü
08:51 Didem Soydan ve Burak Deniz, çifti ikinci kez ayrılık kararı aldı
08:41 Ömer dizisinden ilk fragman yayınlandı! Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu anlar beğeni topladı
08:39 Dünya Kupası finalinin hakeminden gündem olan sözler! Fransızlar bir kez daha sinirlenecek
00:53 Paris'teki saldırı sonrası Demirtaş'tan tepki paylaşımı! Macron'u etiketledi
00:23 Sisli havada işçi servisi ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 09:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement