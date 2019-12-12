Üvey babasını öldüren Şerife'ye 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 13-14 yaşlarındayken, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı (52) bıçaklayarak, öldüren Şerife Arıoğlu (32), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2018'de, Gölcük'te meydana geldi. Şerife Arıoğlu, 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şerife Arıoğlu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arıoğlu'nun 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına, bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Şerife Arıoğlu da yer aldı. Savcı, sanık hakkındaki mütalaasını açıklayarak, 'haksız tahrik indirimi' yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Şerife Arıoğlu hakkındaki kararını açıkladı. Arıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varılarak, ömür boyu hapse çarptırılmasına, cezasının ise eylemi maktulden kaynaklı 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapse çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanık Şerife Arıoğlu'na, yargılama aşamasında 'iyi hal' gösterdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapıp, 15 yıl hapis verdi.