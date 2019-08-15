Son Dakika Haberleri: Üvey babasını silahla yaraladı
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Üvey babasını silahla yaraladı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs kaçtı.

Üvey babasını silahla yaraladı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesi Yenimahalle'de Serdar K., tartıştığı üvey babası Ramazan B.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Ramazan B. olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Ramazan B., Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİNOP
Yenimahalle, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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