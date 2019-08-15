Üvey babasını silahla yaraladı
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs kaçtı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
'un Boyabat
ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesi Yenimahalle
'de Serdar K., tartıştığı üvey babası Ramazan B.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralı Ramazan B. olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Ramazan B., Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. - SİNOP
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