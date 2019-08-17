Son Dakika Haberleri: Üvey babasını vuran kişi tutuklandı
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Üvey babasını vuran kişi tutuklandı

48 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Üvey babasını vuran kişi tutuklandı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

15 Ağustos Perşembe günü Boyabat Yenimahalle Gogok Deresi Sokak'ta tartıştığı üvey babası Ramazan Bıyık'ı tüfekle yaralayan Serdar K., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

'Kasten adam yaralamak' suçundan Boyabat Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Boyabat Kapalı Cezaevine gönderildi. - SİNOP
Yenimahalle, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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