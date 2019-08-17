Üvey babasını vuran kişi tutuklandı
48 dakika önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
'un Boyabat
ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
15 Ağustos Perşembe günü Boyabat Yenimahalle
Gogok Deresi Sokak'ta tartıştığı üvey babası Ramazan Bıyık'ı tüfekle yaralayan Serdar K., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
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