Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)
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ESMA TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gün süren yaşam savaşını kaybeden Esma Asel Kolat, Geyve Nuriosmaniye Mahallesi...
ESMA TOPRAĞA VERİLDİ Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gün süren yaşam savaşını kaybeden Esma Asel Kolat, Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Esma'nın babası Halil Kolat, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Acılı baba, kızının mezarındaki toprağı elleriyle düzeltti. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:47 Kaynak: DHA
Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti
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