Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)
30 dakika önce
ESMA TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
ESMA TOPRAĞA VERİLDİ Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Minik Esma'nın cenazesi, ikindi namazından sonra Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta durabildiği gözlenen baba Halil Kolat, kızının mezarındaki toprağı elleriyle düzeltti. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görüntü dökümü
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Tabutun taşınması
Babanın toprağı düzeltmesi
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ SAKARYA,
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:51 Kaynak: DHA
Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti
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