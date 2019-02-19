Son Dakika Haberleri: Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)

Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)

1 saat önce

ESMA TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti (2), System.String[]
ESMA TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Minik Esma'nın cenazesi, ikindi namazından sonra Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta durabildiği gözlenen baba Halil Kolat, kızının mezarındaki toprağı elleriyle düzeltti. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazede geniş güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:10 Kaynak: DHA

Sakarya, Sakarya Üniversitesi, Geyve, Güncel
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