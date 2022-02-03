Üvey babasının istismarda bulunduğunu söylemişti, şikayetinden vazgeçti - Son Dakika

Kocaeli'de henüz 15 yaşındayken üvey babasının kendisine cinsel istismar uyguladığını öne sürerek, şikayetçi olan genç kız, devam eden duruşmada şikayetinden vazgeçti, iddiaları yalanladı.

Olay, 2019 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İddialara göre, üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren 15 yaşındaki S.İ., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine üvey baba T.İ.'nin (65) ifadesine başvuruldu. T.İ., polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Bana kızgın olduğu için bana iftira atıyor"

Hakkında "cinsel istismar" suçundan dava açılan T.İ.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık T.İ. ve S.İ.'nin annesi S.İ. katılırken, şuan 18 yaşında olan genç kız S.İ. ise AGO'dan (Adli Görüşme Odaları) duruşmaya katıldı. Savunma yapan T.İ., "S.İ. benim üvey kızımdır. Henüz kendisi 2 yaşlarındayken annesi ile evlendim. O zamandan beri bizim yanımızda kalır. Henüz 14 yaşlarındayken 7-8 kere evden kaçtığı için onu yurda verdim ve oradan da kaçtı. Kendisinin okuldan kaçtığını da biliyorum. Bu olaylar sebebiyle kendisine kızdığım için bana iftira atmaktadır. Ben 65 yaşındayım böyle bir şey olmamıştır" dedi.

"Eşimin kızıma böyle bir şey yaptığına inanmıyorum"

17 yıldır T.İ. ile evli olduğunu söyleyen anne S.İ., "Ben T.İ. ile evlendiğimde çocuklarımı yanıma almak istediğimde eşim bunu kabul etti. Eşimin kızıma böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Kızım S.İ.'yi okula gönderiyorduk ama kendisi okuldan kaçıyordu ve geç saatlere kadar eve gelmiyordu. Bu sebeple ben kızıma kızdım hatta tokat bile attım. Eşim de aynı şekilde kendisine kızdı. Bu kızgınlığından dolayı kızım eşime iftira atmaktadır, bunu bana itiraf bile etmiştir. Kızımın yalanını çok fazla yakaladım" diye konuştu.

"15 yaşındaydım, küçüktüm ve yalan söyledim"

Şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen mağdur S.İ., "Ben annemlerle kalıyordum ve aramızda anlaşmazlıklar oluyordu. Annemden şiddet gördüm ve bu sebeple 2019 yılında evden kaçarak kız arkadaşımın evine kalmaya gittim. Birkaç gün sonra arkadaşıma annemle kavga ettiğimizi eve gidersem beni döver mi diye tereddüt ettiğimi söyledim. Bu sebeple arkadaşımla birlikte babamla ilgili böyle bir yalan bulduk. Bu olayda 15 yaşındaydım, küçüktüm ve yalan söyledim. Anlattığım şeyler olmadı, pişmanım herkesten özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Beraat talebi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın beraatini talep etti. Sanık avukatı ise yazılı savunma yazmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini dikkate alarak duruşmayı erteledi. - KOCAELİ