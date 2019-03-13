Son Dakika Haberleri: Üvey Babasının Kafasına Bıçak Saplayan Şahıs Yakalandı

Üvey Babasının Kafasına Bıçak Saplayan Şahıs Yakalandı

25 dakika önce

Adana'da üvey babasını kafasına ekmek bıçak saplayarak yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Üvey Babasının Kafasına Bıçak Saplayan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Adana'da üvey babasını kafasına ekmek bıçak saplayarak yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 10 Mart Pazar günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail A. (24) üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile tartışmaya başladı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut Sertkaya'ın kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sertkaya ise hastanede tedavi altına alındı.

Polisleri fark edince kaçmak istedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üvey babasını kafasından bıçaklayan İsmail A.'nın Narlıca Mahallesi'nde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri mahalleye giderek şahsı araştırmaya başladı. Polisleri fark eden İsmail A. 27 Mayıs Caddesi üzerinde kaçtığı sırada kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

"İsteyerek olmadı"

Sağlık kontrolüne getirilen İsmail A. gazetecilerin sorularına, "Pişmanım isteyerek olmadı. Babam alkollüydü, bende pişmanım. Oda farkında zaten" yanıtını verdi. Şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yeşilyurt Mahallesi, Polis, Adana, 3. Sayfa
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