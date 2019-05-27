Son Dakika Haberleri: Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3)

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3)

3 saat önce

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDIİzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları kabul etmeyerek "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3), System.String[]

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
İzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları kabul etmeyerek  "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Minik Abdülkadir'i darp ettiğini kabul eden Bilal T., bugün öğleden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside minik Abdülkadir'in vücudunda, sigara yanığına benzer izlere de rastlandığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:33 Kaynak: DHA
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