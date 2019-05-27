Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3)

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

İzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları kabul etmeyerek "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Minik Abdülkadir'i darp ettiğini kabul eden Bilal T., bugün öğleden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside minik Abdülkadir'in vücudunda, sigara yanığına benzer izlere de rastlandığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,