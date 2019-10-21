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Son Dakika 3. Sayfa Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu

34 dakika önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan üvey kardeşini berber dükkanında tıraş olduğu sırada pompalı tüfekle yaraladı.

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan üvey kardeşini berber dükkanında tıraş olduğu sırada pompalı tüfekle yaraladı.


İddiaya göre, Yeşilyurt'ta Yusuf Kerim S. ve Ali Ekber A. isimli iki üvey kardeş arasında önceki gün tartışma yaşandı. İki kardeşten Yusuf Kerim S., bir gün sonrada Yeşilyurt'taki berber dükkanına taksiyle geldi. Yanında getirdiği pompalıyla içeriye dalan Yusuf Kerim S., koltukta tıraş olan Ali Ekber A.'yı yaraladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ekber A., olay yerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.


Olay anı kamerada


Öte yandan, olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Yusuf Kerim S., taksiyle olay yerine gelerek elindeki pompalı tüfekle berber dükkanına giriyor ve üvey kardeşi Ali Ekber A.'yı yaralıyor. Saldırgan şahıs, daha sonrada dışarıya çıkıp bir elde havaya ateş ettikten sonra tekrar taksiyle uzaklaşıyor. Saldırı anında berber dükkanında bulunanlarda sağa sola kaçıyor.


Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis, üvey kardeşini vuran Yusuf Kerim S.'nin yakalanması için bir çalışma başlattı. - İZMİR

Karabağlar, Ali Ekber, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
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