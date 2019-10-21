Son Dakika Haberleri: Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı

1 saat önce

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı O anlar kameradaİZMİR - İzmir'de elindeki pompalı tüfekle berbere giren şahıs üvey kardeşini vurdu.

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı

O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'de elindeki pompalı tüfekle berbere giren şahıs üvey kardeşini vurdu. Olayın ardından hemen bölgeden uzaklaşan şahıs güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Kerim S. ve Ali Ekber A. isimli iki üvey kardeş arasında önceki gün tartışma yaşandı. İki kardeşten Yusuf Kerim S., bir gün sonrada Yeşilyurt'taki berber dükkanına taksiyle geldi. Yanında getirdiği pompalıyla içeriye dalan Yusuf Kerim S., koltukta tıraş olan Ali Ekber A.'yı yaraladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ekber A., olay yerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Görüntülerde Yusuf Kerim S., taksiyle olay yerine gelerek elindeki pompalı tüfekle berber dükkanına giriyor ve üvey kardeşi Ali Ekber A.'yı yaralıyor. Saldırgan şahıs, daha sonrada dışarıya çıkıp bir elde havaya ateş ettikten sonra tekrar taksiyle uzaklaşıyor. Saldırı anında berber dükkanında bulunanlarda sağa sola kaçıyor.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis, üvey kardeşini vuran Yusuf Kerim S.'nin yakalanması için bir çalışma başlattı.

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurup, böyle kaçtı

Yeşilyurt, Ali Ekber, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
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