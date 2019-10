- Üvey kardeşini bıçakla öldürmüştü, adliyeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen ve gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Postacılar Mahallesi 7666 sokakta meydana gelmişti. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can Demirtaş, iddiaya göre üvey kardeşi Alper D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D., mutfaktan aldığı bıçakla üvey ağabeyine saldırdı. Efe Can Demirtaş, olay yerinde can verdi.

Olay sonrası Alper D. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Alper D., daha sonrada adliyeye sevk edildi.

Karabağlar ilçesinde de, berber koltuğunda üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ali Ekber Aslan yaşamını yitirmişti. Yakalan Yusuf Kerim S.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.