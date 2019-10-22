Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2)
1 saat önce
KURTARILAMADIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
KURTARILAMADI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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