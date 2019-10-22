Son Dakika Haberleri: Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2)

Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2)

1 saat önce

KURTARILAMADIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (2), System.String[]

KURTARILAMADI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi Yüksel Kerim Sargın'ın berberde tıraş olurken, pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladığı Ali Ekber Aslan (40), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Karabağlar, Ali Ekber, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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