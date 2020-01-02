Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı - Son Dakika

Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, 4 üvey kardeş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirini bıçakladı.

Üvey kardeşler kavgada birbirini bıçakladı: 4 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, 4 üvey kardeş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı İndere köyünde meydana geldi. Üvey kardeşler Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kardeş de birbirini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kardeş ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, köyde güvenlik önlemi aldı.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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