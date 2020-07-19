Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, üvey kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 61 yaşındaki anne Hamdiye Şık öldürüldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı.

Olay, dün Bismil ilçesinde bağlı kırsal Kağıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamdiye Şık, oğulları Kadir Karaaslan, Mehmet Karaaslan (33) ve gelini Bahar Karaaslan (28), 30 yıl önce ayrıldığı eşi Mahmut Karaaslan'ın evine gitti. Şık, eski eşiyle aralarında anlaşmazlık olan arazide ev inşa edilmesine tepki gösterince, sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mahmut Karaaslan ve ikinci eşinden olan isimleri öğrenilemeyen 2 oğlu ile Hamdiye Şık ve çocukları ve gelini kavga çıktı. Eski eş ve üvey kardeşlerin kavgasında Hamdiye Şık, oğulları Kadir, Mehmet ve gelini Bahar Karaaslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri Kağıtlı Mahallesi'nde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürdü. Acil serviste tedaviye anne Hamdiye Şık, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Kadir Karaaslan'ın sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerince olayın ardından Mahmut Karaaslan ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sorgusu sürerken, kavgada yaşamını yitiren Hamdiye Şık, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprağa verildi.