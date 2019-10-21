Son Dakika Haberleri: Üvey kardeşlerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Üvey kardeşlerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Üvey kardeşlerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

49 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki üvey kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Üvey kardeşlerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki üvey kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki üvey kardeş arasında tartışma yaşandı. İki kardeş, ertesi gün bir kez daha karşı karşıya geldi. Kardeşlerden Y.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle A.E.A'ya (40) ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan A.E.A, olay yerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Polis, üvey kardeşini vuran E.A'nın yakalanması için bir çalışma başlattı. - İZMİR

Karabağlar, Yeşilyurt, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:32 Kaynak: İHA
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