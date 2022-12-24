Bunun üzerine anne, çocuklarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Annenin şikayeti sonrası çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi 'ne (ÇİM) sevk edildi. Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da üvey kız kardeşini taciz edip, erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan şüpheli annenin şikayetiyle tutuklandı - Son Dakika

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