Üvey kızına kaynar su döktüğü iddia edilen kadının serbest kalmasına itiraz - Son Dakika

ÜMRANİYE'de geçen hafta 14 yaşındaki kız çocuğunun başından aşağı kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan üvey anne Y.T.'nin serbest bırakılması kararına İstanbul Barosu 'nun görevlendirdiği bir avukat tarafından itiraz edildi.

İddialara göre; Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, 14 yaşındaki I.T, babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Bu sırada üvey anne, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı. Kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgahın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı dökülmüştü. Anne Kesra Yılmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. I.T.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bir avukat tarafından üvey anne Y.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Bugün hastaneye gelen Ümraniye Çocuk Büro Amirliği ekipleri, avukat eşliğinde I.T'nin ifadesini aldı.

Baro tarafından görevlendirilen avukat Fırat Çiçek, "Mağdur çocuğun ifadesi alındı. Bundan sonraki süreçte adli kontrol kararına itiraz için adliyeye geçeceğiz, şüpheli şahsın tutuklanması yönünde. Çocuğun şu an sağlık durumu iyi. 3. ameliyatını geçirdi. Ama psikolojik olarak Sağlık Bakanlığı 'yla iletişime geçeceğiz, bir psikoloğun atanması yönünde. Şu anda hem hukuki süreç hem de sağlık süreci devam ediyor." dedi.

- İstanbul