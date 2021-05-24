Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi - Son Dakika

Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi

24.05.2021 16:49
Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, şu an 13 yaşında olan üvey kızı İ.T.'ye, 4 yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Bülent S.'nin (43), yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, şu an 13 yaşında olan üvey kızı İ.T.'ye, 4 yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Bülent S.'nin (43), yargılanmasına devam edildi. Sanık Bülent S. duruşmaya katılmazken, İ.T.'nin avukatı Candan Tekin Çekiç, çocuğun psikologlar tarafından ifadesinin yeniden alınması, daha önceki ifadeyi değerlendiren ve 2 gün arayla farklı görüşler bildiren bilirkişi O.T. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme, avukatın tüm taleplerini reddetti.

Olay, geçen yıl şubat ayında İ.T.'nin (13) annesi A.S.'nin (47) eline tutuşturduğu mektupla ortaya çıktı. İ.T'nin, 2016'dan bu yana üvey babası Bülent S'nin elle ve sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlattığı mektubu okuyan annesi A.S., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Bülent S.. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında ise iddiaları reddeden Bülent S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BEBEĞİNLE OYNAYALIM MI DİYEREK BENİ BOŞ BİR EVE GÖTÜRDÜ'Sonraki duruşmada yaşadıklarını anlatan İ.T., "Ben ablamla beraber anneannemin evinde kalıyorum ama annemi görmek için ara sıra annemin Bülent S. ile yaşadığı eve gidiyordum. Yine bir gün o eve gittim ve sabah kalktığımda Bülent S. yanıma yaklaşarak elle taciz etti. Bu ve bunun gibi birçok olay yaşadım. 'Bebeğinle oynayalım mı?' diyerek, beni boş bir eve götürdü. Burada da elle tacizde bulundu" dedi. İ.T.'nin şu an 22 yaşında olan ablası A.M.T. de duruşmada tanık olarak dinlendi.2 ZIT RAPOR HAZIRLANDI, 2'NCİ RAPOR GÖZ ÖNÜNE ALINIP, TAHLİYE EDİLDİMahkeme heyeti, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan çocukların ifadelerinin güvenilir olup olmadığı hakkında bilirkişi raporu istedi. Psikolog O.T., hazırladığı 21 sayfalık ilk raporda, çocukların iyi ve kötü sevmeyi anlayabilecek düzeyde olduklarını, başlarına gelenleri düzgün şekilde ifade edebildiklerini ve ruhsal durumlarının yaşadıklarına delalet eden bir yapıda olduğunu vurguladı. İlk rapordan 2 gün sonra 2 sayfalık ek bir rapor hazırlayan O.T, tam tersi görüşler ortaya koyarak çocukların annelerinin yönlendirmelerine açık olduğunu, zaman kavramlarının bulunmadığını belirtti.Davanın, 14 Nisan'da görülen 5'inci duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, ek raporu göz önünde bulundurarak sanık Bülent S.'nin beraatini istedi.'BİLİRKİŞİNİN RAPORU ÇOK ŞÜPHELİ'Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM) İl Temsilcisi Avukat Candan Tekin Çekiç ile avukat Zeynep İrem Durmaz, bilirkişi O.T'nin raporunun şüpheli olduğunu dile getirdi. Çekiç, "Biz UCİM olarak anneden özel vekaletname alıp, dosyadaki detayları görünce çocukların gayet tutarlı ifadeler verdiğini gördük. Bilirkişinin raporu çok şüpheli ve asla kabul edilebilir değil, savcının mütalaasını da akıl almaz buluyoruz. Dosya şu anda beraate gidiyor gibi, ama biz de mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Avukat Durmaz ise, çocukların ÇİM'de alınan ifadelerinde kendilerini çok güzel dile getirdiklerini, iddia edilen olayları gerçekten yaşadıklarına dair inandırıcı anlatımlar yer aldığını, dosyayı okuyan herkesin bunu görebileceğini söyledi.AVUKATLARIN TÜM TALEPLERİ REDDEDİLDİKarşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasında İ.T.'nin annesi A.S., avukatları Candan Tekin Çekiç, Zeynep İrem Durmaz, Aybüke Özdağ katılırken, tutuksuz sanık Bülent S. ile avukatı duruşmaya gelmedi.Aybüke Özdağ, İ.T.'nin Adli Tıp Kurumu psikologları tarafından yeniden ifadesinin alınmasını, 2 gün arayla 2 farklı görüş bildiren rapor hazırlayan bilirkişi O.T. hakkında da mahkeme tarafından resen suç duyurusunda bulunulmasını, İ.T.'nin olaya ilişkin notlarının dosyaya delil olarak konulmasını, ayrıca Bülent S.'nin yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların talepleri reddederek, davayı 9 Eylül'e erteledi.


Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi
Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi
Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi
Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka, Mahkeme, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üvey kızına taciz davasında avukatların talepleri reddedildi - Son Dakika


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